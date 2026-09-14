Украина получила самые передовые в мире гаубицы 14.09.2026, 12:47

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Фото: wikipedia

Эти орудия могут вести огонь прямо во время движения.

Украина получила первую партию немецких самоходных гаубиц RCH 155 почти через четыре года после оформления заказа. Киев стал первой страной в мире, которая уже получила и использует эту систему. Германия, Великобритания, Катар и Швейцария также разместили заказы, однако поставки им еще не начались, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

RCH 155 построена на базе бронемашины Boxer 8×8 и оснащена 155-мм орудием стандарта НАТО. С обычными боеприпасами дальность стрельбы достигает около 40 километров, а с активно-реактивными V-LAP — примерно 54 километров. Гаубица способна делать до восьми выстрелов в минуту и несет внутри 30 снарядов.

Главная особенность RCH 155 — возможность вести огонь прямо во время движения. Для стрельбы машине не нужно останавливаться и устанавливать опоры.

«RCH 155 может начать огневую задачу без установки стабилизирующих опор, открыть огонь и продолжить движение», — пишут авторы.

Такая возможность сокращает время, в течение которого российские контрбатарейные системы, беспилотники и барражирующие боеприпасы могут обнаружить и атаковать гаубицу.

По сравнению с немецкой PzH 2000 RCH 155 заметно легче — менее 40 тонн против 56. Она способна проехать по дороге до 700 километров, а экипаж состоит всего из двух человек вместо примерно пяти у PzH 2000.

«Ее способность точно стрелять во время движения — безусловно, основа живучести», — отмечают авторы.

При этом колесное шасси хуже подходит для бездорожья, грязи и снега, чем гусеничная техника. Кроме того, автоматизированная система требует сложного обслуживания и подготовки экипажа.

Украина должна получить 54 RCH 155 тремя партиями по 18 машин. Великобритания заказала 72 установки. Германия фактически передала Киеву систему, которой собственная армия пока не располагает.

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