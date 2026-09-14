«Такое впечатление, что едят только начальники, остальным деньги не нужны» 14.09.2026, 12:40

Белорусы обсуждают свои зарплаты.

Житель Минской области назвал зарплаты в нашей стране «издевательством над людьми».

«С нынешними ценами в магазинах считаю что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат 800-1500 рублей, - пишет он. - Это просто издательство над людьми.

Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?»

Пользователи Threads поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- На отдыхе познакомились с семьей из Германии, и они расспрашивали о нашей стране. Рассматривали Беларусь даже для переезда. Но услышав цифры на покупку жилья, услышав, сколько примерно нужно денег чисто на питание и услышав, что семья может жить в 60 квадратных метрах квартиры… Вам не передать словами, какой это был для них шок. Они не могли поверить, что семья может жить в таких условиях.

- Такое впечатление, что коммуналку платят и едят только начальники, остальным деньги не нужны. Они святым духом питаются и могут зимой в босоножках ходить, а детям их ничего не надо.

- Пенсии низкие, моя теща работает уборщицей в магазине, чтобы выжить на пенсии.

- У нас на семью с двумя относительно маленькими детьми уходит около 1300 рублей в месяц только на еду. Это без изысков в виде креветок, мидий, форели или еще чего то. Обычные базовые продукты.

- Цены растут как бешеные, самые базовые продукты стоят дорого. Ничего не купил, 100рублей как не было.

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