закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такое впечатление, что едят только начальники, остальным деньги не нужны»

  • 14.09.2026, 12:40
«Такое впечатление, что едят только начальники, остальным деньги не нужны»

Белорусы обсуждают свои зарплаты.

Житель Минской области назвал зарплаты в нашей стране «издевательством над людьми».

«С нынешними ценами в магазинах считаю что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат 800-1500 рублей, - пишет он. - Это просто издательство над людьми.

Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?»

Пользователи Threads поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- На отдыхе познакомились с семьей из Германии, и они расспрашивали о нашей стране. Рассматривали Беларусь даже для переезда. Но услышав цифры на покупку жилья, услышав, сколько примерно нужно денег чисто на питание и услышав, что семья может жить в 60 квадратных метрах квартиры… Вам не передать словами, какой это был для них шок. Они не могли поверить, что семья может жить в таких условиях.

- Такое впечатление, что коммуналку платят и едят только начальники, остальным деньги не нужны. Они святым духом питаются и могут зимой в босоножках ходить, а детям их ничего не надо.

- Пенсии низкие, моя теща работает уборщицей в магазине, чтобы выжить на пенсии.

- У нас на семью с двумя относительно маленькими детьми уходит около 1300 рублей в месяц только на еду. Это без изысков в виде креветок, мидий, форели или еще чего то. Обычные базовые продукты.

- Цены растут как бешеные, самые базовые продукты стоят дорого. Ничего не купил, 100рублей как не было.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар