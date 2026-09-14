«Сколько живу тут – тишина и покой, но потом приехали москвичи» 14.09.2026, 12:52

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Белорусы поделились секретами борьбы с неадекватными соседями.

Россиянка morouie, живущая в Минске, спросила у минчан, как поступать, если ее соотечественники включают громкую музыку и кричат в ночное время.

«Сколько живу тут - тишина, покой, пишет она. - Но сегодня, наверху как заорала «Матушка-земля», плюс детский крик, потом ругань во всю глотку и все это в 23:30 ночи.

Я еще не получила ВНЖ, но проклятые москвичи…

Минчане, подскажите, что вы в таких ситуациях делаете? Сразу молча милицию вызываете? Или идете разговаривать? Я торопилась, собиралась, поэтому просто крикнула «я сейчас милицию вызову, если не заткнетесь», и все стихло. Но хочется знать, как вы делаете».

Белорусы поделились полезными советами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Предупреждаем лично или через домовой чат, опять предупреждаем, записываем видео со звуком из своей квартиры, вызываем наряд.

- В 2014, когда РФ победила в чемпионате по хоккею, который проходил в Минске, один представитель вышел в 00:00 и начал взрывать весма мощные петарды. Парень вышел и сделал замечание, за это этот утырок ему знатно врезал. После чего из дома вышли несколько человек,и я в том числе, и его отмудохали. Он кричал, что нас, белорусов перережет по одному. И знаете что, мне совершенно не стыдно.

- У меня мощная акустическая система дома. Однажды соседи сверху устроили тусовку с прослушиванием гадостной попсы на большой громкости, а соседи снизу в это время наслаждались хоровым пением русских-народных-пьяных-хороводных, и длилась эта вакханалия часов до 2 ночи. Ну ничего. Утром они все слушали Rammstein. Во все мои колонки. Громкость 100. Больше часа. Я взяла кошку и ушла гулять. Больше они так не поступали.

- Я довела своего соседа до продажи квартиры, только его квартира была снизу. Он играл в компьютерные игры ночами и резко во все горло кричал матом. Просьбы по-человечески не помогли, милиция не помогла, а вот детский мячик в черном пакете привязанный к веревке помог. Бомкала этим мячиком ему в окно, чуть не свела с ума человека.

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