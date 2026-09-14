Москва готовится к украинским баллистическим ракетам

Москва готовится к украинским баллистическим ракетам1
- 14.09.2026, 12:24
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Даже российские Z-пропагандисты признают неизбежность новой угрозы.
Российские Z-пропагандисты все активнее обсуждают украинскую баллистическую программу. В последнее время их мнения сводятся к тому, что рано или поздно баллистические ракеты полетят по Москве, пишет Dialog.UA.
Так, известный в узких кругах российский оккупант Юрий Горошко с позывным «Тавр» заявил, что появление у Украины баллистических ракет, способных достигать Москвы, лишь вопрос времени. Об этом он сказал в разговоре с пропагандистом и публицистом Максимом Калашниковым.
Он предположил, что если у Киева появятся уже анонсированные ракеты FP-9 и они смогут достичь центра Москвы, ситуация для Российской Федерации изменится не в лучшую сторону. В ответ Горошко заявил:
«Я бы даже поправил Вас: не если, а когда».