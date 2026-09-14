ВСУ поразили ключевую РЛС комплекса С-400 «Триумф» в Сочи 1 14.09.2026, 14:10

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Под удар также попали пункты запуска дронов и другие военные объекты РФ.

Силы обороны поразили РЛС «92Н6» ЗРК «С-400 Триумф» в Сочи, пункты запуска БПЛА и другие важные военные цели оккупантов в РФ и на ВОТ.

За последние сутки, 13-14 сентября, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Среди пораженных целей: радиолокационная станция «92Н6» комплекса «С-400 Триумф», места запуска БПЛА, РЛС и системы навигации оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ:

— в Сочи Краснодарского края РФ поражена многофункциональная РЛС «92Н6», входящая в состав зенитного ракетного комплекса «С-400 Триумф». Радиолокационная станция обеспечивает сопровождение воздушных целей и наведение на них зенитных ракет, являясь одним из ключевых элементов ЗРК «Триумф» при выполнении огневых задач;

— в районах Курской области РФ и Донецка поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА;

— в Новогродовке Донецкой области поражен пункт управления БПЛА оккупантов; - в Литиже, Тростенчике и Липовце Брянской области РФ поражены радиолокационные станции;

— в районе аэродрома Саки во временно оккупированном Крыму поражена радиосистема ближней навигации российских оккупантов; - три ретранслятора противника поражены в Рохмановом, Красном Стяге и Камне Брянской области РФ.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

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