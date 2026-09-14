закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили ключевую РЛС комплекса С-400 «Триумф» в Сочи

1
  • 14.09.2026, 14:10
  • 1,342
ВСУ поразили ключевую РЛС комплекса С-400 «Триумф» в Сочи

Под удар также попали пункты запуска дронов и другие военные объекты РФ.

Силы обороны поразили РЛС «92Н6» ЗРК «С-400 Триумф» в Сочи, пункты запуска БПЛА и другие важные военные цели оккупантов в РФ и на ВОТ.

За последние сутки, 13-14 сентября, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Среди пораженных целей: радиолокационная станция «92Н6» комплекса «С-400 Триумф», места запуска БПЛА, РЛС и системы навигации оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ:

— в Сочи Краснодарского края РФ поражена многофункциональная РЛС «92Н6», входящая в состав зенитного ракетного комплекса «С-400 Триумф». Радиолокационная станция обеспечивает сопровождение воздушных целей и наведение на них зенитных ракет, являясь одним из ключевых элементов ЗРК «Триумф» при выполнении огневых задач;

— в районах Курской области РФ и Донецка поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА;

— в Новогродовке Донецкой области поражен пункт управления БПЛА оккупантов; - в Литиже, Тростенчике и Липовце Брянской области РФ поражены радиолокационные станции;

— в районе аэродрома Саки во временно оккупированном Крыму поражена радиосистема ближней навигации российских оккупантов; - три ретранслятора противника поражены в Рохмановом, Красном Стяге и Камне Брянской области РФ.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар