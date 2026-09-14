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Минчанка: Поиск работы превратился в какой-то квест

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  • 14.09.2026, 13:55
  • 2,630
Минчанка: Поиск работы превратился в какой-то квест

Мать пятерых детей поделилась опытом трудоустройства.

Минчанка с высшим образованием mazaikanaumova92 рассказала о том, почему ей отказывают в работе.

«Ищу работу в Минске, - пишет она. - У меня пять детей, высшее образование и жесткое желание зарабатывать, а не сидеть на больничных. Накипело, поэтому пишу честно и как есть.

Сейчас мой поиск работы превратился в какой-то квест, где меня отсекают на первом же этапе, как только узнают про количество детей.

Сразу скажу: мне не нужна жалость и я не прошу войти в положение. Мне нужна работа! Дети — это моя главная мотивация, а не обуза для работодателя.

Быт у меня организован, тайм-менеджмент прокачан на максимум, стрессоустойчивость железобетонная. Копеечные оклады не рассматриваю, так как мне нужно обеспечивать семью, и я ищу место, где смогу влиять на свой доход».

Пользователи соцсети пожелали автору поста удачи в поисках и поделились советами.

«Вакансии — не единственный способ зарабатывать удаленно. Я выбрала другой путь: развиваю международный маркетплейс и строю свое направление внутри него. Если хотите узнать, как это работает, расскажу», - написала одна из комментаторов.

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