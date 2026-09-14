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У Киева есть шанс перехватить инициативу в США

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  • Вадим Денисенко
  • 14.09.2026, 13:50
  • 2,894
У Киева есть шанс перехватить инициативу в США
Вадим Денисенко

До встречи Трампа и Зеленского остаются считанные дни.

Заявление Кушнера о необходимости вывода украинских войск с Донбасса и заявление Трампа о том, что цены на дизель в США растут из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ, — это пролог к серьезной ссоре, которой может завершиться встреча Трампа и Зеленского.

Начать следует с того, что заявления по поводу НПЗ — это полнейший бред. За последний месяц Трамп несколько раз пытался надавить на собственных производителей, чтобы сдержать цены на топливо на внутреннем рынке, но это давление не принесло никаких результатов. Еще в августе Трамп обрушился с критикой на ExxonMobil и Chevron, обвинив их в том, что они получают чрезмерную прибыль благодаря высоким ценам на топливо.

Американские СМИ писали, что 1 сентября он провел закрытое совещание с нефтяниками, но это ни к чему не привело. Проще говоря, всесильный Трамп сел в лужу и побоялся публично и жестко атаковать главных спонсоров своей партии.

Заявления Кушнера и Трампа, судя по всему, — это часть новой предвыборной стратегии. В целом, всё, что мы увидим в ближайшие недели, будет исключительно предвыборной стратегией. Это очень важно для анализа ситуации: всё это не прогиб перед Путиным и не какой-то сложный расчет. Все заявления Трампа и его окружения станут частью предвыборной тактики или стратегии.

Исходя из этой новой стратегии, главная угроза для нас — возможная ссора Зеленского и Трампа во время предстоящей встречи, а также потеря разведданных и помощи, предоставляемой США. Однако, в отличие от ситуации, сложившейся после ссоры в Овальном кабинете, мы имеем дело с гораздо более сложными обстоятельствами, поскольку влияние Европы будет значительно более ограниченным, чем полтора года назад.

И здесь, как и после Анкориджа, ключевую роль будут играть американские СМИ и настроения избирателей. Для нас сейчас крайне важно сделать все возможное, чтобы перехватить инициативу именно в американских СМИ. Ведь именно от них зависит будущее поведение Трампа — в том числе во время переговоров не только с Зеленским, но и с Си Цзиньпином.

У нас есть считанные дни, чтобы навязать свою игру. И, на мой взгляд, это возможно. Но для этого необходима системная работа. Нужно объединить усилия власти и оппозиции. И главное — наступить на горло собственным амбициям.

Вадим Денисенко, Facebook

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