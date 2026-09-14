Литовские пограничники сбили дрон из Беларуси 1 14.09.2026, 14:38

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Фото: СОГГ Литвы

Беспилотник пытался доставить партию контрабандных сигарет.

О перехвате очередного беспилотника с контрабандными белорусскими сигаретами сообщила 14 сентября Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

Дрон с грузом был обнаружен поздно вечером 13 сентября недалеко от деревни Ута в Шальчининкском районе — пограничники услышали характерный звук и применили антидроновое оборудование.

Фото: СОГГ Литвы

После воздействия беспилотник развернулся и полетел в сторону границы. Вскоре он рухнул, а затем был обнаружен на лугу возле деревни Версекеле — примерно в 500 метрах от границы.

К дрону был прикреплен сверток с 200 пачками сигарет Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками и GPS-устройством. Стоимость сигарет с учетом налогов — 1.102 евро.

Сообщается, что с начала года литовские пограничники перехватили 56 беспилотников контрабандистов. За весь 2025 год было перехвачено 59 таких дронов, а в 2024-м — 54.

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