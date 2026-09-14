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Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

  • 14.09.2026, 14:42
  • 1,442
Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Всего к предложенной Парижем инициативе присоединились десять стран.

Финляндия присоединится к французской инициативе по ядерному сдерживанию, направленной на усиление обороны Европы на фоне растущей угрозы со стороны России. Решение Хельсинки предусматривает участие в обсуждении французской ядерной доктрины, совместных учениях и возможность временного размещения военных самолетов Франции на финской территории, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

При этом речь не идет о размещении во Финляндии французского ядерного оружия. Финское правительство отдельно подчеркивает, что не планирует размещать у себя ядерные боезаряды.

В рамках соглашения Финляндия сможет участвовать в учениях, связанных с французской стратегией сдерживания, в качестве наблюдателя или задействуя собственные обычные вооруженные силы. Документ также открывает возможность для временного присутствия французских стратегических ВВС в стране.

Финляндия пошла этот шаг спустя несколько месяцев после отмены национального запрета на ядерное оружие. Страна при этом не собирается становиться ядерной державой, однако хочет теснее участвовать в формировании европейской системы безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой на фоне растущих сомнений в надежности американских гарантий безопасности.

С учетом Финляндии всего к предложенной Францией инициативе по присоединились десять стран. В марте президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об участии Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. В мае к инициативе присоединилась Норвегия. Макрон выдвинул инициативу в марте 2026 года, назвав европейское измерение французского ядерного сдерживания «передовым».

«Европе нужно больше брать на себя как в обычной обороне, так и в ядерном сдерживании», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Европейские страны все активнее пересматривают подход к безопасности из-за неопределенности вокруг долгосрочных гарантий США. Для Финляндии, имеющей протяженную границу с Россией, вопрос усиления европейского сдерживания приобретает особое значение», — пишет Bloomberg.

Присоединение Хельсинки к инициативе Парижа показывает, что европейские страны готовы теснее сотрудничать в сфере обороны, включая ядерное сдерживание, не создавая при этом собственных ядерных арсеналов.

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