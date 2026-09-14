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«МЛ Витебск» расстался с третьим тренером за сезон

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  • 14.09.2026, 14:55
«МЛ Витебск» расстался с третьим тренером за сезон
Филипп Соколинский
Фото: Борис САМКОВИЧ

Подал в отставку российский специалист Филипп Соколинский.

Действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск» произвел уже третью тренерскую отставку в текущем сезоне.

«Букмекеры» вошли в сезон под руководством Михаила Мартиновича, который расстался с клубом 27 апреля. Сменивший белоруса Магомед Адиев был уволен 25 июня. И сегодня, 14 сентября, «МЛ» объявил об отставке Филиппа Соколинского, который, однако, продолжит работу в клубе.

На данный момент сменщик Соколинского не назван, но с недавних пор в тренерском штабе клуба работает главком белорусской «молодежки» Виталий Павлов.

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