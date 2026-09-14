«МЛ Витебск» расстался с третьим тренером за сезон

«МЛ Витебск» расстался с третьим тренером за сезон1
- 14.09.2026, 14:55
Подал в отставку российский специалист Филипп Соколинский.
Действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск» произвел уже третью тренерскую отставку в текущем сезоне.
«Букмекеры» вошли в сезон под руководством Михаила Мартиновича, который расстался с клубом 27 апреля. Сменивший белоруса Магомед Адиев был уволен 25 июня. И сегодня, 14 сентября, «МЛ» объявил об отставке Филиппа Соколинского, который, однако, продолжит работу в клубе.
На данный момент сменщик Соколинского не назван, но с недавних пор в тренерском штабе клуба работает главком белорусской «молодежки» Виталий Павлов.