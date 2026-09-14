«МЛ Витебск» расстался с третьим тренером за сезон 1 14.09.2026, 14:55

Филипп Соколинский

Фото: Борис САМКОВИЧ

Подал в отставку российский специалист Филипп Соколинский.

Действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск» произвел уже третью тренерскую отставку в текущем сезоне.

«Букмекеры» вошли в сезон под руководством Михаила Мартиновича, который расстался с клубом 27 апреля. Сменивший белоруса Магомед Адиев был уволен 25 июня. И сегодня, 14 сентября, «МЛ» объявил об отставке Филиппа Соколинского, который, однако, продолжит работу в клубе.

На данный момент сменщик Соколинского не назван, но с недавних пор в тренерском штабе клуба работает главком белорусской «молодежки» Виталий Павлов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com