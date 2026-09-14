Россиян охватила новая волна эмиграционной паники

Россиян охватила новая волна эмиграционной паники8
- 14.09.2026, 17:17
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Число запросов о переезде выросло почти в восемь раз.
Летом россияне стали чаще задумываться об эмиграции на фоне слухов о новой мобилизации, ужесточения интернет-ограничений и экономических проблем. Массового исхода, сопоставимого с осенью 2022 года, пока нет, однако все больше людей заранее ищут возможности уехать, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
Проект «Ковчег», помогающий россиянам обустраиваться за рубежом, фиксирует резкий рост обращений. С середины июля там говорят о «волне паники», а число запросов о переезде в августе оказалось почти в восемь раз выше, чем в мае. «Мы видим, что люди готовятся к эмиграции, изучают, какие у них есть варианты», — рассказала основательница проекта Анастасия Буракова.
Одной из главных причин называют опасения новой мобилизации после выборов в Госдуму. Кремль неоднократно его отвергал подобный сценарий, хотя все признаки указывают на это. Дипломаты также замечают больше россиян в Грузии и Армении, которые, возможно, пытаются уехать до возможного призыва.
Для некоторых россиян речь идет не только о войне. Ограничения интернета уже мешают работать, особенно тем, кто связан с цифровыми профессиями. Из-за блокировок некторым приходилось постоянно менять VPN-серверы.
Другие покидают Россию из-за репрессий и нарушений гражданских свобод. Кремлевские власти стали преследовать сторонников партии «Яблоко».
Один из россиян описал происходящее еще жестче: «Мы живем в огромной цифровой тюрьме. Нельзя ничего говорить, нельзя ничего делать, у тебя вообще нет прав».