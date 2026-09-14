Италия может возобновить производство атомной энергии 2 14.09.2026, 15:09

Фото: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images

Рим отказался от атомной энергетики после референдума 1987 года, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС.

В итальянском правительстве допускают, что страна может вновь начать производить атомную электроэнергию к 2035 году.

Об этом заявил министр энергетики Италии Гильберто Пичетто Фратин, которого цитирует Politico.

Его заявление прозвучало на фоне того, как в Сенат на голосование поступает исторический законопроект, призванный отменить длительный отказ страны от атомной энергетики.

Италия отказалась от атомной энергетики после референдума 1987 года, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, и закрыла свои последние АЭС в 1990 году.

Сейчас геополитическая неопределенность и одни из самых высоких в Европе затрат на электроэнергию для бизнеса заставляют пересмотреть это решение.

Законопроект создаст правовые основы для строительства новых реакторов. Ожидается, что он поступит в Сенат в понедельник, а его принятие должно состояться в течение нескольких дней, поскольку в июне его уже одобрила нижняя палата.

Пичетто Фратин отметил, что энергетические кризисы, связанные с ситуацией в Украине и Персидском заливе, выявили «чрезмерную зависимость» Италии от иностранных поставок, из-за чего атомная энергетика стала вопросом «национальной безопасности».

Министр сослался на прогнозы относительно резкого роста спроса на электроэнергию в течение ближайших 10–15 лет в связи с электрификацией транспорта и промышленности, а также расширением центров обработки данных для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Он также отметил, что смена поколений способствует снижению сопротивления атомной энергетике.

«Современная молодежь гораздо меньше руководствуется идеологией и гораздо более прагматична... Она стремится разобраться в сути вещей и осознает, что атомная энергетика может быть безопасным источником энергии, который поможет достичь декарбонизации», – сказал министр.

Планы Италии сосредоточены на малых модульных реакторах. Пичетто Фратин отметил, что серийное производство к концу этого десятилетия может сократить срок строительства до трех-четырех лет, что позволит начать выработку электроэнергии в 2034 или 2035 году.

Действующее законодательство не позволит немедленно приступить к строительству, но заложит основу для создания независимого органа по ядерной безопасности, установит правила обращения с отходами и будет способствовать разработке планов по созданию национального хранилища радиоактивных отходов.

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