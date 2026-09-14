Под Логойском заметили необычную белую лису 2 14.09.2026, 15:05

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Редкую гостью засняли на видео.

В понедельник с редакцией Onlíner связался читатель по имени Дмитрий. Мужчина рассказал, что вечером на дачный участок забралась белая лиса. Животное начало копаться в мусоре, но, заметив наблюдателей, тут же сбежало. Однако чуть позже лисица вернулась.

— Я вынес курочку, водичку и начал ждать. Пришла — покушала, вокруг дома долго ходила туда-сюда, что-то копала. Выходить и общаться побоялся — только снимал на телефон через окно.

Сравнил ее с фото таких лисиц из интернета, на их фоне она выглядела худой и потрепанной. Мне кажется, она не первый день скитается на улице. Но я, конечно, могу ошибаться. До этого даже не знал, что такие лисицы бывают, — делится Дмитрий.

Мужчина заметил на животном ошейник и предположил, что лиса домашняя. После знакомства она снова отправилась в лес. Все произошло в деревне Киселевке Логойского района.

Посоветовавшись с нейросетями, Дмитрий предположительно выяснил, что это домашняя лиса.

— Белые окрасы (такие как «жемчуг», «льдинка» или «снежная») выводятся искусственно на зверофермах и в специализированных питомниках для домашнего содержания. Дикие лисы-альбиносы встречаются в природе крайне редко. Обыкновенный песец (полярная лиса) также не обитает в лесах Беларуси в диком виде, — рассказал мужчина.

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