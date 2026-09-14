Всемирный банк направит Украине крупный пакет помощи 14.09.2026, 15:26

Речь идет о $841 миллионе под гарантии Канады.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram. «Украина в ближайшее время получит 841 млн долларов бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты», — написал Корецкий.

Он подчеркнул, что в условиях дефицита бюджета и разбалансированности государственных финансов такая поддержка является чрезвычайно важной и своевременной. Корецкий поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за помощь.

19 декабря 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что финансирование Украины в течение следующих двух лет будет осуществляться за счет заимствований ЕС на рынках капитала: Киев вернет долг в размере 90 млрд евро лишь после того, как Россия выплатит репарации, а до тех пор ее активы в Европе останутся замороженными.

В сентябре 2026 года евродепутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию срочно разблокировать дискуссию об использовании более 200 млрд евро замороженных российских активов для помощи Украине. Они подчеркнули, что одного лишь льготного кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы будет недостаточно.

14 сентября 2026 года сообщалось, что Канада ведет переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза для Украины на сумму 90 млрд евро, поскольку премьер-министр страны Марк Карни стремится укрепить трансатлантические связи, чтобы снизить зависимость от США.

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