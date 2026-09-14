закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сикорский призвал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

2
  • 14.09.2026, 15:35
  • 1,502
Сикорский призвал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
Радослав Сикорский

Это поможет защитить и Польшу, и украинские города.

Странам НАТО необходимо сбивать российские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Когда на нас летит крылатая ракета — а ведь всего месяц назад одна из них взорвалась на территории Польши, — гораздо лучше сбить ее в целях самообороны, пока она еще находится в воздушном пространстве Украины, чем допустить ситуацию, при которой ее собьют, и обломки упадут на кого-то по эту сторону границы», — сказал Сикорский в интервью BBC Radio 4.

По его словам, такой подход поможет как Польше, так и Украине. В частности, если страны НАТО защитят воздушное пространство над Западной Украиной, то во Львове снова может заработать аэропорт, отметил Сикорский. Он добавил, что этот вопрос на данный момент обсуждается не только в самой Польше, но и внутри Североатлантического альянса. Регулярные обстрелы Россией украинских городов ранее неоднократно приводили к тому, что ракеты и беспилотники залетали на территорию Польши.

Утром 13 сентября российские военные ударили по автозаправке и пассажирскому поезду на станции «Ягодин» в Волынской области — недалеко от польско-украинской границы. Дрон попал по локомотиву состава, который шел из Киева в Варшаву. Речь идет о железнодорожной линии, по которой в украинскую столицу на протяжении всей войны приезжали лидеры иностранных государств. Во время российской атаки польские военные подняли в воздух истребители, а силы безопасности выпустили предупреждения для жителей приграничных районов.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск срочно собрал министров, представителей армии и спецслужб. Он заявил, что эскалация со стороны России «становится реальностью» и создает риски для Польши. «Ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивной активности с российской стороны, и, к сожалению, мы не можем исключить, что эта эскалация коснется и нашей территории», — сказал польский премьер. Туск подчеркнул, что Польша и ее союзники по НАТО «должны быть готовы к совместному ответу в случае необходимости».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар