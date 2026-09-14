Сикорский призвал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной 2 14.09.2026, 15:35

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Радослав Сикорский

Это поможет защитить и Польшу, и украинские города.

Странам НАТО необходимо сбивать российские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Когда на нас летит крылатая ракета — а ведь всего месяц назад одна из них взорвалась на территории Польши, — гораздо лучше сбить ее в целях самообороны, пока она еще находится в воздушном пространстве Украины, чем допустить ситуацию, при которой ее собьют, и обломки упадут на кого-то по эту сторону границы», — сказал Сикорский в интервью BBC Radio 4.

По его словам, такой подход поможет как Польше, так и Украине. В частности, если страны НАТО защитят воздушное пространство над Западной Украиной, то во Львове снова может заработать аэропорт, отметил Сикорский. Он добавил, что этот вопрос на данный момент обсуждается не только в самой Польше, но и внутри Североатлантического альянса. Регулярные обстрелы Россией украинских городов ранее неоднократно приводили к тому, что ракеты и беспилотники залетали на территорию Польши.

Утром 13 сентября российские военные ударили по автозаправке и пассажирскому поезду на станции «Ягодин» в Волынской области — недалеко от польско-украинской границы. Дрон попал по локомотиву состава, который шел из Киева в Варшаву. Речь идет о железнодорожной линии, по которой в украинскую столицу на протяжении всей войны приезжали лидеры иностранных государств. Во время российской атаки польские военные подняли в воздух истребители, а силы безопасности выпустили предупреждения для жителей приграничных районов.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск срочно собрал министров, представителей армии и спецслужб. Он заявил, что эскалация со стороны России «становится реальностью» и создает риски для Польши. «Ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивной активности с российской стороны, и, к сожалению, мы не можем исключить, что эта эскалация коснется и нашей территории», — сказал польский премьер. Туск подчеркнул, что Польша и ее союзники по НАТО «должны быть готовы к совместному ответу в случае необходимости».

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