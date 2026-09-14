Foreign Affairs: Европа получила неожиданное торговое преимущество 14.09.2026, 15:48

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Медленная бюрократия ЕС стала гарантией стабильности для партнеров.

Европейский союз неожиданно превратил свою знаменитую бюрократию и медленные процедуры принятия решений в экономическое преимущество. На фоне непредсказуемой торговой политики Белого дома страны все чаще обращаются к Брюсселю, рассчитывая получить не самые быстрые, но зато устойчивые договоренности, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

За последние месяцы ЕС завершил торговые переговоры с Индией, Австралией и странами Меркосур (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай), а ранее заключил соглашение с Индонезией. Девять государств имеют официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз. Даже Соединенное Королевство, покинувшее блок в 2020 году, теперь пытается восстановить более тесные экономические связи с Брюсселем.

На этом фоне американская стратегия давления тарифами дала обратный эффект. Соглашения, заключенные администрацией Трампа, могут пересматриваться из-за решений президента или судебных споров. После введения тарифов торговый дефицит США в 2025 году достиг рекордных $1,24 трлн.

«Непредсказуемость, которая должна была стать источником влияния, превратилась в постоянное состояние и подорвала позиции США», — пишут авторы Foreign Affairs.

Европейская система устроена иначе. Торговые соглашения проходят через Европейскую комиссию, Совет ЕС и Европарламент, а новые тарифы требуют формальной процедуры и расследования. Это делает решения более медленными, зато их сложнее отменить одним указом.

Именно такую стабильность сейчас ищут многие торговые партнеры. Соглашение ЕС с Меркосур создаст рынок более чем для 700 млн человек, договор с Индией открывает европейским компаниям доступ к огромному рынку, а соглашение с Австралией помогает Брюсселю получить доступ к критически важным полезным ископаемым.

«ЕС обладает именно той стабильностью, которой требует нынешний нестабильный момент», — убеждены авторы.

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