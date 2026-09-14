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«Спасибо вам, белорусы»

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  • 14.09.2026, 15:43
  • 2,338
«Спасибо вам, белорусы»

Отличительная черта нашего народа.

Минчанин @tony._.bandana рассказал о том, что случилось с его вещами, забытыми в автомобиле из каршеринга.

«Три раза забывал в машине Anytime разные дорогие вещи, - пишет он. - Два раза из них находил их в той же машине спустя время.

В третий раз было лень ехать забирать.И вот сегодня, спустя неделю, я приехал посмотреть на машину, в которой забыл вещь, с мыслью: «Ну а вдруг?» И знаете что? Она там. Ее никто не трогал, лежит в бардачке.

Спасибо вам, белорусы. Благодаря хорошим людям кажется, что весь Минск — это как будто продолжение моего коридора».

По словам пользователей каршеринга, даже если забытрй вещи в машине не оказалось, ее можно вернуть.

«Если вы вернулись, а вещей нет в машине, вероятнее всего, они хранятся у администрации Anytime, бывает и такое», - написал один из комментаторов.

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