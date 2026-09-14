«Спасибо вам, белорусы»1
- 14.09.2026, 15:43
- 2,338
Отличительная черта нашего народа.
Минчанин @tony._.bandana рассказал о том, что случилось с его вещами, забытыми в автомобиле из каршеринга.
«Три раза забывал в машине Anytime разные дорогие вещи, - пишет он. - Два раза из них находил их в той же машине спустя время.
В третий раз было лень ехать забирать.И вот сегодня, спустя неделю, я приехал посмотреть на машину, в которой забыл вещь, с мыслью: «Ну а вдруг?» И знаете что? Она там. Ее никто не трогал, лежит в бардачке.
Спасибо вам, белорусы. Благодаря хорошим людям кажется, что весь Минск — это как будто продолжение моего коридора».
По словам пользователей каршеринга, даже если забытрй вещи в машине не оказалось, ее можно вернуть.
«Если вы вернулись, а вещей нет в машине, вероятнее всего, они хранятся у администрации Anytime, бывает и такое», - написал один из комментаторов.