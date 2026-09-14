Генеральный секретарь НАТО: Путин в отчаянии

Генеральный секретарь НАТО: Путин в отчаянии3
- 14.09.2026, 18:28
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Союзники продолжат поддержку Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский удар по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей 13 сентября свидетельствует об отчаянии лидера Кремля. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Словении Янезом Яншей, пишет «Украинская правда».
По словам Рютте, Россия становится все более безответственной в продолжении своей войны в Украине:
«Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине, недалеко от территории НАТО, показывает отчаяние Путина. Он думает, что может помешать нам поддерживать Украину, что он может подорвать наше единство. Он ошибается».
По его словам, ответ союзников будет заключаться в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое для защиты.
Также Рютте подчеркнул, что НАТО сделает все возможное для защиты каждого сантиметра территории стран-членов Альянса.