закрыть
15 сентября 2026, вторник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генеральный секретарь НАТО: Путин в отчаянии

3
  • 14.09.2026, 18:28
  • 4,024
Генеральный секретарь НАТО: Путин в отчаянии
Марк Рютте

Союзники продолжат поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский удар по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей 13 сентября свидетельствует об отчаянии лидера Кремля. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Словении Янезом Яншей, пишет «Украинская правда».

По словам Рютте, Россия становится все более безответственной в продолжении своей войны в Украине:

«Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине, недалеко от территории НАТО, показывает отчаяние Путина. Он думает, что может помешать нам поддерживать Украину, что он может подорвать наше единство. Он ошибается».

По его словам, ответ союзников будет заключаться в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое для защиты.

Также Рютте подчеркнул, что НАТО сделает все возможное для защиты каждого сантиметра территории стран-членов Альянса.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар