Генеральный секретарь НАТО: Путин в отчаянии 3 14.09.2026, 18:28

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Марк Рютте

Союзники продолжат поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский удар по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей 13 сентября свидетельствует об отчаянии лидера Кремля. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Словении Янезом Яншей, пишет «Украинская правда».

По словам Рютте, Россия становится все более безответственной в продолжении своей войны в Украине:

«Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине, недалеко от территории НАТО, показывает отчаяние Путина. Он думает, что может помешать нам поддерживать Украину, что он может подорвать наше единство. Он ошибается».

По его словам, ответ союзников будет заключаться в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое для защиты.

Также Рютте подчеркнул, что НАТО сделает все возможное для защиты каждого сантиметра территории стран-членов Альянса.

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