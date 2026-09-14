Volkswagen создал электромобиль с запасом хода почти 1400 километров

Volkswagen создал электромобиль с запасом хода почти 1400 километров20
- 14.09.2026, 18:14
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Концепт претендует сразу на несколько рекордов.
Volkswagen представил концепт Mission Efficiency, который претендует сразу на несколько рекордов. Благодаря экстремально обтекаемому кузову автомобиль смог проехать 1278 километров на одной зарядке, а после поездки в батарее хватало энергии еще примерно на 164 километра, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Главная особенность машины — аэродинамика. Коэффициент сопротивления воздуха составляет всего 0,158. Volkswagen утверждает, что это лучший показатель среди дорожных автомобилей.
«Volkswagen создал электромобиль, который выглядит так, будто только что вышел из аэродинамической трубы», — пишет Motor1.
На испытательном маршруте из Вольфсбурга в Вену через Познань и Оломоуц машина потребляла в среднем 6,89 кВт·ч на 100 километров без учета потерь при зарядке. Вместе с ними показатель составил 7,51 кВт·ч.
Mission Efficiency построен на платформе MEB+ и использует тот же электромотор, что и серийный ID. Polo. Двигатель развивает 135 л.с., а аккумулятор имеет полезную емкость 54,9 кВт·ч. Таким образом, Volkswagen добился впечатляющих результатов не за счет экзотической силовой установки, а благодаря снижению веса и тщательной работе над аэродинамикой.
Кузов длиной 4,78 метра получил форму капли, закрытые задние колеса и узкую корму. Специальные заслонки регулируют поток воздуха, а солнечные панели на крыше и задней двери способны в идеальных условиях добавлять до 30 километров запаса хода в день.
«Mission Efficiency фактически продолжает идеи сверхэкономичного XL1, но переносит их в эпоху электромобилей», — отмечает издание.