На оккупированном Донбассе назревает массовая забастовка шахтеров 1 14.09.2026, 17:32

Акцию планируют начать в дни выборов в Госдуму.

Горняки в оккупированной части Донецкой области готовятся массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал ASTRA сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября планирует организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах — в те же дни, когда в России пройдут выборы в Госдуму. По словам самих горняков, задержки выплат составляют от четырех до семи месяцев.

По данным Васьковского, более десяти шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе, однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно. «Власти» обещали погасить долги сначала ко Дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. «Тысячи семей живут в займы», — посетовал Васильковский. Он отметил, что «если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомления о приостановке работы», то это будет «очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов».

Сопредседатель добавил, что работники одной шахты уже готовы начать приостановку работы, еще с двумя предприятиями профсоюз ведет переговоры. Их названия Васьковский не раскрыл, опасаясь, что «власти» узнают о подготовке акции заранее и успеют запугать сотрудников.

О задолженности шахтеров из «ДНР» также сообщил журналист «Известий» Дмитрий Зименкин, опубликовавший анонимное обращение одного из работников. «У нас сейчас задолженность от 4 до 7 месяцев по зарплате. Мы шахтеры, куда уже не обращались, везде все без толку. Ответ один: финансирования нет», — написал сотрудник шахты, работающий в режиме водоотлива.

Еще одна жительница оккупированного Донецка рассказала о похожей ситуации с ее мужем, работающим на шахте «Чайкино», которая сейчас находится под контролем ООО «Углеком». Мужчина пытался получить справку о задолженности по зарплате, чтобы обратиться в суд, но ему отказали. По словам женщины, компания с марта обещает погасить долг, каждый раз перенося сроки.

Проблемы с выплатами и сокращения затронули и шахтеров на оккупированной части Луганской области. В апреле работники угольных предприятий сообщали о массовых сокращениях из-за банкротства компании-владельца и отсутствия положенных выплат. Кроме того, в конце августа стало известно, что более 1,7 тыс. работников компании «Северный Кузбасс» в Кемеровской области не получают зарплату с октября 2025 года.

Задержки выплат происходят на фоне масштабного кризиса российской угольной отрасли, начавшегося из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину. По итогам 2025 года угольная отрасль получила рекордный сальдированный убыток в 408 млрд рублей после 112,6 млрд рублей годом ранее. За первые три месяца 2026 года убыток составил еще 88 млрд рублей, а накопленным итогом за 2024–2026 годы уже достиг 608,6 млрд рублей. В правительстве прогнозировали, что по итогам 2026 года годовой убыток отрасли может составить 576 млрд рублей. В результате накопленным итогом за 2024–26 годы отрасль потеряет более 1 трлн руб.

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