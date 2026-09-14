Под Минском продают роскошный коттедж почти за $1,5 миллиона
- 14.09.2026, 17:40
Внутри — золото, лепнина и массивные колонны.
В Боровлянах выставили на продажу коттедж стоимостью почти 4,4 млн рублей. Помимо основного дома, на участке находится отдельное здание с бассейном, баней и хамамом. Объявление опубликовано на «Куфаре».
Дом находится на улице Заречной примерно в пяти километрах от МКАД. Его построили в 2004 году. Общая площадь здания — 228,3 м², жилая — 100,6 м².
В основном двухэтажном доме есть газовое отопление, электричество, вода и канализация. Часть мебели и техники останется покупателю.
Практически весь дом — за исключением, вероятно, одной комнаты — выполнен в светлых тонах с большим количеством декоративных деталей. В отделке использовали много золотистых элементов, на потолках — лепнина, также в интерьере использовали массивные колонны и кованые перила лестницы.
В гостиной и некоторых других комнатах уложена глянцевая плитка, стены и потолки дополнены классическим декором. В ванной также использовали бело-золотую отделку с орнаментом.
Участок, на котором стоит недвижимость, довольно большой — 20,83 сотки — и находится в частной собственности.
На нем, кроме основного коттеджа, построен двухуровневый гостевой дом с цокольным этажом. На одном уровне оборудованы кухня, бассейн, баня и хамам, на другом находятся три комнаты.
За всю недвижимость продавец просит 4 390 600 рублей (около $1,45 млн).