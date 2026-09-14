Пентагон: Сильная Украина — ключ к безопасности Европы
- 14.09.2026, 17:09
Вашингтон призвал союзников не ослаблять поддержку Киева.
Европа должна усилить поддержку Украины и одновременно ускорить собственное перевооружение. Об этом заявил заместитель министра войны США по вопросам политики Элбридж Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины, говориться на странице Министерства войны США (перевод — сайт Charter97.org).
Европейские страны уже берут на себя большую ответственность за собственную оборону и помощь Киеву. Этот процесс приносит конкретные результаты.
«Более активное принятие Европой большей ответственности за собственную оборону полностью согласуется с сильной и жизнеспособной обороной Украины», — заявил замминистра.
Колби отдельно отметил действия украинских войск. Армия Украины удерживает линию фронта, не позволяет российским силам продвигаться дальше и отражает воздушные атаки.
В Вашингтоне считают, что способность Украины сдерживать российское наступление важна не только для самой страны, но и для всей Европы. Украинский опыт показывает, что сильная оборона способна остановить продвижение противника и не дать ему захватить новые территории.
При этом США не рассчитывают на быстрое завершение войны. Замминистра заявил, что Россия восстанавливает вооруженные силы и оборонную промышленность, поэтому союзники должны быть готовы к затяжному конфликту.
Европе следует наращивать поставки боеприпасов и других необходимых Украине вооружений, а также уже сейчас готовиться к долгосрочным закупкам для восстановления украинской армии и усиления собственных вооруженных сил.
«Поддержка Украины способствует безопасности Европы, помогая восстановить военную мощь и промышленный потенциал Европы», — заявил Колби.
Он также призвал союзников не ослаблять усилия и переводить уже принятые политические решения в конкретные поставки, инвестиции и расширение оборонного производства.
«Европа уже показала, что способна играть ведущую роль в обеспечении безопасности континента. Теперь необходимо наращивать этот потенциал», заявил Колби.