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Пентагон: Сильная Украина — ключ к безопасности Европы

  • 14.09.2026, 17:09
Пентагон: Сильная Украина — ключ к безопасности Европы

Вашингтон призвал союзников не ослаблять поддержку Киева.

Европа должна усилить поддержку Украины и одновременно ускорить собственное перевооружение. Об этом заявил заместитель министра войны США по вопросам политики Элбридж Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины, говориться на странице Министерства войны США (перевод — сайт Charter97.org).

Европейские страны уже берут на себя большую ответственность за собственную оборону и помощь Киеву. Этот процесс приносит конкретные результаты.

«Более активное принятие Европой большей ответственности за собственную оборону полностью согласуется с сильной и жизнеспособной обороной Украины», — заявил замминистра.

Колби отдельно отметил действия украинских войск. Армия Украины удерживает линию фронта, не позволяет российским силам продвигаться дальше и отражает воздушные атаки.

В Вашингтоне считают, что способность Украины сдерживать российское наступление важна не только для самой страны, но и для всей Европы. Украинский опыт показывает, что сильная оборона способна остановить продвижение противника и не дать ему захватить новые территории.

При этом США не рассчитывают на быстрое завершение войны. Замминистра заявил, что Россия восстанавливает вооруженные силы и оборонную промышленность, поэтому союзники должны быть готовы к затяжному конфликту.

Европе следует наращивать поставки боеприпасов и других необходимых Украине вооружений, а также уже сейчас готовиться к долгосрочным закупкам для восстановления украинской армии и усиления собственных вооруженных сил.

«Поддержка Украины способствует безопасности Европы, помогая восстановить военную мощь и промышленный потенциал Европы», — заявил Колби.

Он также призвал союзников не ослаблять усилия и переводить уже принятые политические решения в конкретные поставки, инвестиции и расширение оборонного производства.

«Европа уже показала, что способна играть ведущую роль в обеспечении безопасности континента. Теперь необходимо наращивать этот потенциал», заявил Колби.

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