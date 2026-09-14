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B Бразилии разгорается скандал, способный изменить выборы

  • 14.09.2026, 16:29
  • 1,998
B Бразилии разгорается скандал, способный изменить выборы
Лула да Силва

Под ударом оказался президент Бразилии Лула да Силва.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер левой «Партии трудящихся», рассчитывал относительно спокойно идти на выборы 4 октября, однако скандал вокруг обанкротившегося Banco Master может серьезно изменить ситуацию, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Главным соперником Лулы считается Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару и представитель правого лагеря. Ожидается, что ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. При этом последние опросы перед вторым туром показывают практически равные результаты.

Banco Master уже стал проблемой для самого Флавио Болсонару. В мае стало известно, что он просил у главы банка Даниэла Воркаро деньги на фильм о своем отце. Болсонару отрицает нарушения, а теперь под ударом оказался и сам Лула.

Крах Banco Master нанес серьезный ущерб государственному банку Banco de Brasilia, пенсионным фондам и системе страхования вкладов. Власти пытаются выяснить, почему регуляторы не вмешались раньше.

Особое внимание привлекли связи Воркаро с судьей Верховного суда Александре де Мораесом. Согласно опубликованному полицией отчету, незадолго до ареста банкир просил судью помочь ему избежать преследования и интересовался, стоит ли ему покинуть страну.

Еще больше вопросов вызывает контракт жены де Мораеса с Banco Master. Вивиан Барси де Мораес получала около $25 млн за трехлетние юридические консультации. Она отрицает попытки использовать влияние мужа.

«Бразильцы, уставшие от коррупции, могут сделать собственные выводы и выразить их на избирательных участках», — пишет автор.

Слабый экономический рост и новый коррупционный скандал создают для Лулы серьезные проблемы перед голосованием.

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