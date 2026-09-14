B Бразилии разгорается скандал, способный изменить выборы 14.09.2026, 16:29

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Лула да Силва

Под ударом оказался президент Бразилии Лула да Силва.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер левой «Партии трудящихся», рассчитывал относительно спокойно идти на выборы 4 октября, однако скандал вокруг обанкротившегося Banco Master может серьезно изменить ситуацию, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Главным соперником Лулы считается Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару и представитель правого лагеря. Ожидается, что ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. При этом последние опросы перед вторым туром показывают практически равные результаты.

Banco Master уже стал проблемой для самого Флавио Болсонару. В мае стало известно, что он просил у главы банка Даниэла Воркаро деньги на фильм о своем отце. Болсонару отрицает нарушения, а теперь под ударом оказался и сам Лула.

Крах Banco Master нанес серьезный ущерб государственному банку Banco de Brasilia, пенсионным фондам и системе страхования вкладов. Власти пытаются выяснить, почему регуляторы не вмешались раньше.

Особое внимание привлекли связи Воркаро с судьей Верховного суда Александре де Мораесом. Согласно опубликованному полицией отчету, незадолго до ареста банкир просил судью помочь ему избежать преследования и интересовался, стоит ли ему покинуть страну.

Еще больше вопросов вызывает контракт жены де Мораеса с Banco Master. Вивиан Барси де Мораес получала около $25 млн за трехлетние юридические консультации. Она отрицает попытки использовать влияние мужа.

«Бразильцы, уставшие от коррупции, могут сделать собственные выводы и выразить их на избирательных участках», — пишет автор.

Слабый экономический рост и новый коррупционный скандал создают для Лулы серьезные проблемы перед голосованием.

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