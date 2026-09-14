Лукашенко снова проговорился о своей мании величия Алеся Матусевич

14.09.2026, 16:37

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Народной любви указами и орденами добиться так и не удалось.

14 сентября в так называемом Дворце независимости правитель РБ раздал очередные государственные награды представителям различных сфер. Мероприятие было приурочено к придуманному властями «Дню народного единства».

Во время церемонии, кстати, прозвучала интересная цифра. По словам Лукашенко, уже почти 200 улиц, проспектов и площадей в Беларуси назвали в честь 17 сентября. А «народного единства» как не было, так и нет, сколь ни возвышай самых преданных и лояльных.

— Завидую вам — часто об этом говорю — потому что сам себя не могу наградить, — вроде бы в шутку признался новоиспеченным героям Беларуси Лукашенко.

Но в каждой шутке лишь доля шутки. А в случае правителя ее и вовсе ничтожно мало. Он и в самом деле хотел бы войти в историю как первый президент суверенной Беларуси, приведший страну к расцвету — чтобы рекордные урожаи и прокормить полмира, полеты в космос, ренессанс деревни и сельского хозяйства, блокбастер на зависть Голливуду, научные прорывы, хоть что-то.

Чтобы в народе ценили, восхваляли и благодарили хором. Вознаграждали пусть не орденами и памятниками, но хотя бы овациями. Подчинялись и радовались мудрому руководству.

Получается ровно наоборот. Вместо экономических и научных успехов — провалы, вместо борьбы с коррупцией — перевод ее на системный уровень, вместо многовекторности — политическая созависимость, вместо народного единства — репрессии. И награждать не за что, и всенародной любви нет и не было, как ты свой ручной ВНС не рассаживай.

Поэтому пространные рассуждения Лукашенко о государственных наградах, которые вроде как личные, но все-таки коллективные, потому что «рядом или за спиной у тебя коллектив», и «без коллектива мы — ничто», это практически диагноз его собственному режиму.

Ведь вспоминая давнюю киноцитату из альтернативной озвучки «Властелина колец», «если ты плюнешь на коллектив — коллектив утрётся, а если коллектив плюнет на тебя — ты утонешь». И выстроенная Лукашенко система потихоньку тонет — вовсе не в любви и обожании.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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