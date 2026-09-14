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Украинские пограничники уничтожили 70 российских «шахедов»

  • 14.09.2026, 16:44
Украинские пограничники уничтожили 70 российских «шахедов»

Каждый сбитый вражеский БПЛА - это уцелевшая инфраструктура и спасенные жизни.

В сети появилась видеозапись с кадрами боевых действий украинских пограничников, которые продолжают эффективно защищать украинское небо от воздушных атак противника.

Только за последние сутки подразделения обнаружили и уничтожили 70 вражеских беспилотников.

Среди сбитых аппаратов - ударные дроны-камикадзе, которые российские оккупанты используют для разведки и изнурения украинских систем противовоздушной обороны.

«За прошедшие сутки пограничники обнаружили и уничтожили в небе над Украиной 70 вражеских «шахедов» и «гербер». Каждый сбитый вражеский БПЛА - это уцелевшая инфраструктура, спасенные жизни военных и гражданских», - подчеркнули в ГПСУ.

На опубликованном видео запечатлены моменты точных попаданий мобильных огневых групп и операторов ПВО по вражеским целям в ночном и дневном небе.

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