В Минске открылся новый филиал Национального художественного музея 14.09.2026, 16:55

Фото: Яндекс / "Яндекс Карты"

До 20 сентября вход будет бесплатным.

Филиал Национального художественного музея открылся в Минске на проспекте Независимости, 47. Сейчас там представлена экспозиция из музейного собрания под названием «Избранное: живопись, графика, скульптура». До 20 сентября включительно посетить новое пространство можно бесплатно.

Как сообщила генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс, в филиале будут не только проводить выставки, но и читать лекции.

Скриншот из видео «Первого информационного»

Филиал открылся в День города в рамках ежегодной акции музея «Сентябрьская ночь». В первый день архитектор Галина Левина прочитала лекцию о своем отце — известном минском архитекторе Леониде Левине. В 1990‑е годы на месте нового филиала находились его мастерские.

По случаю открытия также состоялся концерт — перед посетителями выступил дуэт виолончели и фортепиано.

Ранее в этом здании располагался Национальный центр современных искусств, который позже ликвидировали по постановлению правительства Беларуси.

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