В Минске открылся новый филиал Национального художественного музея
- 14.09.2026, 16:55
До 20 сентября вход будет бесплатным.
Филиал Национального художественного музея открылся в Минске на проспекте Независимости, 47. Сейчас там представлена экспозиция из музейного собрания под названием «Избранное: живопись, графика, скульптура». До 20 сентября включительно посетить новое пространство можно бесплатно.
Как сообщила генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс, в филиале будут не только проводить выставки, но и читать лекции.
Филиал открылся в День города в рамках ежегодной акции музея «Сентябрьская ночь». В первый день архитектор Галина Левина прочитала лекцию о своем отце — известном минском архитекторе Леониде Левине. В 1990‑е годы на месте нового филиала находились его мастерские.
По случаю открытия также состоялся концерт — перед посетителями выступил дуэт виолончели и фортепиано.
Ранее в этом здании располагался Национальный центр современных искусств, который позже ликвидировали по постановлению правительства Беларуси.