закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Kia представила новый электрический фургон с запасом хода 460 км

  • 14.09.2026, 16:24
Kia представила новый электрический фургон с запасом хода 460 км
Kia PV7 — электрическая коммерческая модель
Фото: Kia

Модель получит грузовую и пассажирскую версии.

В Ганновере на выставке IAA Transportation был представлен новый Kia PV7. Коммерческий электромобиль будет доступен в грузовой и пассажирской версиях с запасом хода до 460 км.

Новинка является вторым представителем семейства электрических коммерческих моделей после Kia PV5. Модель поступит в продажу во второй половине 2027 года, сообщает сайт южнокорейского автопроизводителя.

Kia PV7 — конкурент электромобилей Ford Transit Custom, Renault Trafic и Volkswagen Transporter. Внешне он очень похож на своего младшего брата, ведь сохраняет угловатый дизайн, большой угол наклона лобового стекла и изогнутые светодиодные фары.

Размеры Kia PV7 2027:

длина — 5350 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1990 мм;

колесная база — 3500 мм.

Фургон Kia PV7 Cargo будет предлагаться в версиях с объемом грузового отсека от 6,1 до 8 куб. м и грузоподъемностью 1165–1200 кг. Минивэн Kia PV7 Passenger будет выпускаться в вариантах на 7, 9 и 11 мест.

Kia PV7 неплохо оснащен
Фото: Kia
Объем грузового отсека Kia PV7 Cargo составляет 6,1–8 куб. м
Фото: Kia

В салоне установлены двухспицевый руль и узкая цифровая приборная панель от Kia PV5, а также центральный тачскрин с диагональю 12,9 или 14,6 дюйма. Внутри немало отсеков для мелких вещей. Комплектация включает парктроник, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Электромобиль Kia PV7 оснащен двигателем на передней оси, развивающим 272 л. с. и 420 Н∙м. На выбор будут предлагаться батареи емкостью 71,5 и 96,2 кВт∙ч, а запас хода составит 460 км. Быстрая зарядка (мощностью 350 кВт) до 80% займет 25 минут.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар