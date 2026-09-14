Автобус Минск — Санкт-Петербург задымился прямо на трассе

Автобус Минск — Санкт-Петербург задымился прямо на трассе1
- 14.09.2026, 16:08
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Пассажиры отказались продолжать поездку на неисправном транспорте.
Пользователь Threads рассказала о том, что 12 сентября в 21:00 автобус, который следовал по маршруту Минск — Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса.
— У людей билеты на самолет с очень маленьким запасом по времени стыковки, у меня пересадка, но благо на территории страны, — пишет девушка.
Также пассажирка рассказала, что стойкий запах был в автобусе еще при посадке.
— Скинула все на то, что где-то подо мной топливный бак. По итогу после двух остановок автобус задымился так, что от едкого запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве — большой вопрос.
Девушке было важно доехать до места назначения, потому что там ее ожидал трансфер в ЕС.
— Через 20 минут попыток удалось поймать попутку с чудесной семейной парой, которая по стечению обстоятельств тоже ехала прямо в Полоцк.