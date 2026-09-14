Автобус Минск — Санкт-Петербург задымился прямо на трассе 1 14.09.2026, 16:08

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иллюстративное фото

Пассажиры отказались продолжать поездку на неисправном транспорте.

Пользователь Threads рассказала о том, что 12 сентября в 21:00 автобус, который следовал по маршруту Минск — Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса.

— У людей билеты на самолет с очень маленьким запасом по времени стыковки, у меня пересадка, но благо на территории страны, — пишет девушка.

Также пассажирка рассказала, что стойкий запах был в автобусе еще при посадке.

— Скинула все на то, что где-то подо мной топливный бак. По итогу после двух остановок автобус задымился так, что от едкого запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве — большой вопрос.

Девушке было важно доехать до места назначения, потому что там ее ожидал трансфер в ЕС.

— Через 20 минут попыток удалось поймать попутку с чудесной семейной парой, которая по стечению обстоятельств тоже ехала прямо в Полоцк.

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