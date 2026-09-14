Генерал Бен Ходжес: Украина победит, если получит все необходимое 2 14.09.2026, 16:15

Бен Ходжес



фото: dialog.ua

Союзникам пора перейти от обещаний к решительным действиям.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что зима для украинцев будет тяжелой, но сдаваться нельзя.

Бен Ходжес объяснил, почему он уверен, что Украина победит в войне: «Я продолжаю оставаться оптимистом относительно того, чем это в итоге закончится, хотя США потерпели неудачу при прошлой администрации и ужасно справляются сейчас в вопросе помощи Украине. Нужно сделать что-то, чтобы реально изменить ситуацию и достичь решающего эффекта. Я думаю, что европейские страны все больше понимают, что их безопасность зависит от успеха Украины, и поэтому они продолжают оказывать помощь Украине. Это дает мне определенную надежду».

Интервью экс-командующий армией США в Европе для программы «Подробиці» можно посмотреть на канале YouTube.

Генерал ВВС США ответил на вопрос, будет ли эта зима такой же холодной для украинцев, как предыдущая: «Когда я разговариваю со своими украинскими друзьями, они признают, что сейчас все очень плохо и они знают, что опять будет очень холодно, но я ни от кого из тех, с кем общаюсь (ни от украинских экспертов, ни от украинцев), не слышу мысли о том, что это именно то, что их добьет. Пока я этого не вижу, я этого не слышу. Знаете, россияне тоже в тяжелом положении. У них свои проблемы экономические».

«Я думаю, что, вместо того чтобы постоянно гадать, что может произойти в будущем, мы все просто должны остановиться и сказать себе: «Возможно, нам стоит принять все, как есть». В интересах каждого на Западе, чтобы Россия была побеждена. Давайте с помощью политики достигнем стратегический результат и предоставим Украине все необходимое вместо разговоров о поддержке, сколько это будет нужно», - уверенно заявил Ходжес.

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