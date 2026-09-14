ВСУ сорвали планы Путина: 20-я армия РФ близка к разгрому 7 14.09.2026, 17:05

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Российские войска потеряли позиции под Лиманом и лишились трех полков.

20-я общевойсковая армия РФ полностью провалила свои задачи: она потеряла позиции севернее Лимана, а в ходе боев лишилась трех полков. По мере того как лето постепенно подходит к концу, и Украина, и Россия проводят перегруппировку своих сил. Об этом пишет авторитетный OSINT-эксперт Клемент Молин.

Большинство российских группировок так и не смогли достичь поставленных целей и теперь концентрируют значительные силы на 30-километровом участке фронта в районе Доброполья.

На Северном направлении группировка «Север» смогла открыть несколько новых приграничных направлений наступления, однако создать крупную буферную зону вдоль границы ей не удалось. Основу российских сил здесь составляет 44-й армейский корпус.

Спустя год после того, как Россия заявила о захвате Купянска, город по-прежнему остается спорной зоной, а украинские силы продолжают удерживать множество позиций к востоку от реки Оскол. 6-я общевойсковая армия смогла расширить продвижение на приграничном направлении, однако в районе Двуречной потеряла позиции на восточном берегу Оскола.

Южнее 20-я общевойсковая армия полностью провалила свои задачи: она потеряла позиции севернее Лимана, а в ходе боев лишилась трех полков. 25-я общевойсковая армия также не смогла установить контроль над Лиманом и продвинуться в направлении Славянска. Лишь 3-й армейский корпус РФ смог продвинуться к Славянску, показав один из наиболее успешных результатов.

В центральной части Донбасса Россия продолжает удерживать относительно небольшие силы восточнее Краматорска: 70-я и 6-я мотострелковые дивизии. Последняя ведет наступление на Константиновку.

На южном фланге Донбасса сейчас наступают сразу три российские армии: 8-я, 41-я, переброшенная в район Доброполья из-под Покровска, и 51-я общевойсковая армии.

76-я десантно-штурмовая дивизия и 2-я общевойсковая армия продолжают контролировать западный фланг основного российского наступления в районе Покровска, тогда как ослабленные остатки 90-й танковой дивизии сохраняются в районе Новопавловки.

Южнее находится группировка «Восток», в состав которой входит 29-я общевойсковая армия, на которую приходится часть российских потерь этого года на данном направлении.

На южном участке фронта 36-я общевойсковая армия, 68-й армейский корпус, а также 5-я, 35-я и 58-я общевойсковые армии продолжают наступление на Орехов с разных направлений. Одновременно некоторые российские дивизии сохраняют давление южнее Запорожья.

Слабая группировка «Днепр» в настоящее время не участвует ни в каких наступательных действиях.

На этом по российским силам все.

Украинское командование сейчас также проводит перегруппировку сил, формируя новые группировки и возвращаясь к прежней структуре организации.

Позиции армейских корпусов на карте в основном являются ориентировочными, поскольку новая система еще не полностью сформирована.

Северное направление прикрывают как минимум три армейских корпуса. Харьковское направление находится в зоне ответственности 2-го армейского корпуса, Волчанское — 16-го армейского корпуса, а Купянское — 10-го армейского корпуса.

3-й армейский корпус теперь отвечает за группировку «Центр» с новыми бригадами на участке от Боровой до Славянска.

Новая группировка «Азов» отвечает за направление Краматорск — Доброполье. В ее состав входят 1-й, 19-й и 11-й армейские корпуса.

Новая группировка «Юг», предположительно, будет отвечать за направление Покровск — Запорожье. В нее входят 12-й, 7-й, 21-й, 8-й, 20-й, 9-й и 17-й армейские корпуса.

Наконец, Днепровское направление прикрывает 30-й корпус морской пехоты.

Главное, что следует учитывать:

— Россия концентрирует 8-ю, 41-ю и 51-ю армии группировки «Центр» на направлении Доброполье — Дружковка. Им противостоит 1-й армейский корпус «Азов» Украины, входящий в группировку «Азов»;

— Россия сосредоточила более слабые силы восточнее Краматорска и Славянска в составе группировки «Юг», тогда как Украина в настоящее время реорганизует силы на этом направлении.

— 3-й армейский корпус Украины в составе группировки «Центр» продвигается против 20-й и 25-й российских армий.

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