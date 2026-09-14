Ученые назвали простой способ быстро улучшить настроение 1 14.09.2026, 17:23

Достаточно всего 10 минут медленного бега.

Всего 10 минут очень медленного бега способны заметно улучшить настроение и работу мозга. К такому выводу пришли японские исследователи, изучавшие, как разные виды движения влияют на когнитивные функции, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В исследовании участвовали 24 здоровых человека. Они в течение 10 минут бежали на дорожке с очень низкой скоростью — примерно 4,7–5,6 км/ч. Это темп, при котором большинство людей скорее предпочло бы быструю ходьбу.

До и после тренировки участники проходили тест Струпа, который используется для оценки функций мозга, а исследователи с помощью специального оборудования следили за кровотоком в коре головного мозга.

Результат оказался заметным уже после одной короткой тренировки. Участники лучше справлялись с заданием, а активность левой части префронтальной коры возрастала. Одновременно люди сообщали об улучшении настроения.

Ученые предполагают, что дело не только в физической нагрузке. В отличие от ходьбы, во время бега человек на короткое время полностью отрывается от земли. Из-за этого голова слегка движется вверх и вниз при каждом шаге.

Исследователи обнаружили связь между интенсивностью этих движений головы и улучшением настроения. По их мнению, такая ритмичная вертикальная нагрузка может воздействовать на механизмы мозга, связанные с выработкой серотонина.

«Даже очень медленный бег создает особый двигательный и сенсорный сигнал, которого нет при обычной ходьбе», — пишут авторы исследования.

При этом ученым пока не удалось окончательно установить, почему именно такой способ движения дает выраженный эффект. Возможное объяснение связано с тем, что при беге мозгу приходится одновременно контролировать равновесие, координацию и более сложную работу мышц.

«Чтобы почувствовать эффект, не нужно изматывать себя интенсивной тренировкой», — убеждены авторы.

Исследователи предлагают использовать 10-минутный медленный бег перед ситуациями, требующими концентрации — важной встречей, экзаменом, презентацией или сложным разговором.

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