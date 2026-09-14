Житель Силезского воеводства получает пенсию в $14300 13 14.09.2026, 21:40

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Это самая высокая пенсия в Польше.

Пожилой житель Силезского воеводства получает самую высокую пенсию в Польше — около 54 000 злотых в месяц. Добиться такого рекордного показателя удалось благодаря трудовому стажу, превышающему 67 лет, и крайне позднему выходу на пенсию — в 86-летнем возрасте. Пенсионер значительную часть своей карьеры занимал руководящие должности, сообщает Polskie Radio.

Среди женщин самая высокая пенсия, превышающая 42 000 злотых брутто, досталась пенсионерке из отделения ZUS в Быдгоще, вышедшей на пенсию в возрасте 81 года. Её трудовой стаж составляет 61 год.

В ZUS подчеркивают, что размер пенсии зависит не только от общей суммы уплаченных взносов, но и от даты выхода на пенсию. Каждый дополнительный год работы может увеличить будущий размер пенсии на 8-12%.

В Польше пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, однако не все спешат бросать работу после выхода на пенсию. По данным ZUS, с 2015 по конец 2025 года число работающих пенсионеров выросло с 575 000 до почти 880 000 человек. Средний возраст работающих пенсионеров: у мужчин — 69 лет и 5 месяцев, у женщин — 66 лет и 6 месяцев.

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