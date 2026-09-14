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Война Путина все дороже обходится российским элитам

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  • 14.09.2026, 17:59
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Война Путина все дороже обходится российским элитам

Крупный бизнес вынужден защищаться самостоятельно.

Война против Украины все сильнее меняет отношения Кремля с российскими элитами. Крупный бизнес вынужден тратить собственные деньги на защиту от украинских ударов, передавать средства государству, а в некоторых случаях теряет активы из-за принудительной национализации, пишет Chatham House (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабного вторжения большинство представителей российского бизнеса и власти предпочли не спорить с Путиным. Взамен за лояльность и публичное молчание они рассчитывали сохранить состояние и относительную свободу действий.

Теперь эта договоренность дает сбой. Российские компании уже потратили более $1 млрд на защиту от украинских беспилотников. При этом Кремль требует от бизнеса новых выплат. К августу 2026 года так называемые «добровольные пожертвования» в бюджет достигли рекордных 384 млрд рублей.

Одновременно власти забирают активы крупных предпринимателей. С 2022 года государство получило контроль над компаниями и имуществом общей стоимостью около 6,5 трлн рублей. В июне у основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича конфисковали активы на 550 млрд рублей.

«Российские бизнесмены оказались зажаты с двух сторон. Cанкции перекрыли пути вывода капитала, а Кремль все активнее забирает то, до чего может дотянуться», — пишут авторы.

Давление усиливается и внутри государственной системы. С начала войны уголовные дела завели как минимум против 697 региональных и федеральных чиновников. В 2025 году их число почти втрое превысило довоенный уровень.

При этом среди высокопоставленных экономистов и руководителей госкомпаний все чаще звучат предупреждения о цене войны. Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач заявил, что Россия отстает экономически и не способна выиграть затяжную войну на истощение. В августе его уволили.

«Недовольство элит само по себе не угрожает Путину политически. Напротив, рост неуверенности может в краткосрочной перспективе усилить авторитарный контроль», — считают эксперты.

Однако если Кремль не сможет представить войну как победу, удерживать элиты в подчинении будет все сложнее.

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