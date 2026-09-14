Лукашенко решил уволить главу милиции Витебской области

Лукашенко решил уволить главу милиции Витебской области7
- 14.09.2026, 18:09
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Указ диктатор подписал сегодня.
Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника УВД Витебского облисполкома. Соответствующий указ подписал 14 сентября Лукашенко.
Максим Суббота начинал службу в 1996 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Кобринского райисполкома. В сентябре 2010 года он возглавил Кобринский РОВД, а пять лет спустя руководил управлением уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома.
С мая 2020 года Максим Суббота занимал должность заместителя начальника УВД Брестского облисполкома. В апреле 2025 года его назначили на должность руководителя УВД Витебского облисколкома.