Лукашенко решил уволить главу милиции Витебской области 7 14.09.2026, 18:09

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Максим Суббота

Указ диктатор подписал сегодня.

Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника УВД Витебского облисполкома. Соответствующий указ подписал 14 сентября Лукашенко.

Максим Суббота начинал службу в 1996 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Кобринского райисполкома. В сентябре 2010 года он возглавил Кобринский РОВД, а пять лет спустя руководил управлением уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома.

С мая 2020 года Максим Суббота занимал должность заместителя начальника УВД Брестского облисполкома. В апреле 2025 года его назначили на должность руководителя УВД Витебского облисколкома.

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