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Лукашенко решил уволить главу милиции Витебской области

7
  • 14.09.2026, 18:09
  • 8,320
Лукашенко решил уволить главу милиции Витебской области
Максим Суббота

Указ диктатор подписал сегодня.

Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника УВД Витебского облисполкома. Соответствующий указ подписал 14 сентября Лукашенко.

Максим Суббота начинал службу в 1996 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Кобринского райисполкома. В сентябре 2010 года он возглавил Кобринский РОВД, а пять лет спустя руководил управлением уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома.

С мая 2020 года Максим Суббота занимал должность заместителя начальника УВД Брестского облисполкома. В апреле 2025 года его назначили на должность руководителя УВД Витебского облисколкома.

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