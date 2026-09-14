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Воины ВСУ взяли в плен пятерых штурмовиков из Колумбии

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  • 14.09.2026, 18:18
  • 2,468
Воины ВСУ взяли в плен пятерых штурмовиков из Колумбии
Фото: rbc.ua

Наемникам обещали службу в тылу, но они оказались на передовой.

Украинские военные в июне взяли в плен пятерых граждан Колумбии, воевавших на стороне РФ. В русскую армию их завербовали под видом службы в тылу.

Как сообщает 33-я отдельная механизированная бригада, Россия вовлекает в войну против Украины граждан других стран. Таким образом, оккупанты пытаются компенсировать значительные потери личного состава.

«В связи со значительными потерями, оккупанты компенсируют свои силы гражданами других стран и обещают горы, которые те никогда не увидят», - говорится в сообщении.

Пленные рассказали, что сначала не осознавали, в какую ловушку попали.

Менее чем через два месяца они поняли, что вместо обещанной тыловой службы их ждет участие в штурмах.

По словам украинских военных, просто отказаться от боевых задач колумбийцы не могли. Позади них оставались русские военные, а попытка отступления могла обернуться тюрьмой или даже расстрелом.

В такой ситуации плен стал для наемников фактически единственным способом спастись от дальнейшего участия в боях.

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