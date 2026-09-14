Трамп: Украина и Россия согласились не бить по энергетике 48 14.09.2026, 18:25

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Такое заявление президент США сделал в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. По его словам, РФ согласилась поступить точно так же. Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

«Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», - написал он.

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