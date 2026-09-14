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Названы самые популярные в Польше туристические направления

  • 14.09.2026, 18:33
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Названы самые популярные в Польше туристические направления

Цена по-прежнему важна, но она уже не является единственным критерием выбора.

Согласно отчету Польской туристической палаты, в этом году поляки чаще всего выбирали для отдыха Турцию, Грецию и Египет. В десятку лидеров также вошли Испания, Болгария, Кипр, Мальта и Хорватия, передает Polskie Radio.

Польская туристическая палата проанализировала направления организованного отдыха. Результаты показывают, что поляки чаще всего выбирают туры по системе «все включено», отправляясь в поездку в июле на семь-восемь дней и тратя в среднем 3200 злотых на человека.

«Что касается нашего выбора, то Турция уже много лет удерживает первое место, поскольку может похвастаться крупными курортами и удобным авиасообщением, — отмечает Катажина Турасенска из Польской туристической палаты. — Там есть отели, ориентированные исключительно на взрослых, а также комплексы, предназначенные для семей с детьми разного возраста. Именно поэтому Турция — безусловный лидер, опережающий другие страны».

Катажина Турасенска поясняет, что при выборе места отдыха поляки руководствовались прежде всего стабильной погодой и соотношением цены и качества:

«Поляки также любят посещать Грецию и Испанию, включая Канарские острова. Нам нравятся Италия и Египет. Растет интерес и к таким странам, как Албания, Кипр и Мальта».

Предпочтения польских туристов меняются. По словам представителя Польской туристической палаты, поляки стали путешествовать более осознанно: они сравнивают предложения и анализируют отзывы в интернете. Цена по-прежнему важна, но она уже не является единственным критерием выбора, так как все большее значение приобретают безопасность, комфорт и качество обслуживания. Клиенты ожидают высоких стандартов, подчеркивает Катажина Турасенска.

«Польский турист покупает не только проживание и транспорт, но, прежде всего, чувство безопасности, комфорт и уверенность в том, что его не оставят один на один с проблемой в случае непредвиденных ситуаций. Это одно из главных изменений, которые мы наблюдаем в нынешнем туристическом сезоне», — говорит она.

Катажина Турасенска отмечает, что интерес к зарубежным поездкам неуклонно растет, однако и сама Польша остается популярным местом отдыха. Лидером по-прежнему является побережье Балтийского моря, за ним следуют горы и озера.

Представители польской туристической отрасли могут быть довольны результатами этого лета. По данным Статистического управления Польши, в июле и августе 2026 года 10 миллионов туристов забронировали жилье в стране.

Это рекордный показатель: он на 2,5% превышает данные за аналогичный период 2025 года и на 22,6% — показатели 2022 года. Речь идет о предварительных сведениях, полученных на основе так называемых экспресс-оценок, поэтому пока неизвестно, какая часть из этих 10 миллионов человек приходится на граждан Польши, а какая — на иностранных туристов.

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