В Латвии из-за забастовки отменят более тысячи автобусных рейсов
- 14.09.2026, 18:57
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Протест организовала латвийская ассоциация перевозчиков.
Из-за акции протеста «День без регионального общественного транспорта», организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (LPPA), в среду, 16 сентября, потенциально не состоится 1271 региональный автобусный рейс, сообщает Delfi.
Ассоциация перевозчиков отмечает, что акция организована с целью привлечь внимание к критической ситуации в сфере общественного транспорта, в частности из-за недостаточного государственного финансирования.
Перевозчики подчеркивают, что со времени подписания их долгосрочных договоров цены значительно выросли. Поэтому сейчас их необходимо пересмотреть, ведь в противном случае они не смогут предоставлять качественные услуги пассажирам.
Ассоциация обращает внимание на то, что в бюджете на этот год на общественный транспорт изначально было предусмотрено меньше государственного финансирования, чем требуется для полного обслуживания существующей сети маршрутов. В настоящее время в правительстве рассматривается решение о выделении дополнительных средств в размере 9,8 млн евро, чтобы государство могло оплатить объем перевозок, который оно заказало.