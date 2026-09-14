Трамп: Иран хочет скорейшего заключения соглашения 7 14.09.2026, 19:02

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Но решение за США.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Иран, который, по его словам, переживает крах, стремится как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами.

В то же время, по его словам, именно он решит, «стоит ли США вступать в переговоры».

- Иран, который терпит крах, очень хочет как можно скорее заключить соглашение. Я решу, стоит ли Соединенным Штатам Америки вступать в переговоры – мы открыты для такой возможности, – заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по объектам энергетики.

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