Родителей белорусских школьников попросили сообщить, сколько они зарабатывают 23 14.09.2026, 19:48

9,608

Иллюстративное фото

Им раздали специальные анкеты.

Двое детей могилевчанки Анастасии — школьники. В начале учебного года их педагоги собирали в классах данные о «семье и условиях проживания» учащихся. Для этого родителей попросили заполнить анкеты. Среди вопросов — заработок матери и отца, пишет «Зеркало».

«Для чего эта информация нашему учителю?» — удивилась в Threads Анастасия.

К посту Анастасия прикрепила фото анкеты. Называется она «Информация о семье и условиях проживания учащегося». Эти данные в школах собирают ежегодно. Нужно это, чтобы классный руководитель мог составить социально-педагогический паспорт класса. Среди вопросов, ответы на которые просят здесь указать, — сведения о родителях: их дата рождения, адрес проживания, место работы, а также стаж и заработок. Интерес педагогов к ее зарплате Анастасию удивил.

Анкета, которую заполняли родители одного из могилевских школьников в 2026 году. Фото: Threads @belohvostova_a

— Вот мне интересно, для чего эта информация нашему учителю? — удивилась в Threads она.

При этом она написала, что о доходах спросили только в анкете у сына, в опросе у дочери такого вопроса нет. Хотя ребята учатся в одной и той же школе, и оба ходят в начальные классы.

— Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю, — отметила женщина в своем аккаунте.

За сутки ее пост посмотрели более 33 тысяч раз. Под ним свыше сотни комментариев. Высказались в них и педагоги. Одна написала, что в ее анкетах нет такого вопроса. Некоторые стали объяснять, зачем школам данная информация:

«Скажу как учитель, вы можете не писать сумму до копейки. Слова «высокий», «средний», «низкий» просто существуют. Относительно заработка родителей ребенку могут давать разные «плюшки». Если заработок «низкий», возможны компенсации за обед, помощь в канцелярии и вообще много всего. Так что учителей врагами хватит выставлять»;

«Эту информацию не учитель придумал. Спускают сверху, в нашем случае РОНО (отдел по образованию. — Прим. ред.). Думаем, им тоже сверху спустили. Возмущаются и учителя, и классные руководители. Но пока [заполнение] на добровольной основе».

В обсуждении некоторые советовали просто не отвечать на этот вопрос.

— Учителям неинтересен ваш заработок! — отметила одна из участниц беседы. — Анкету не они составляют. Просто не отвечать на этот вопрос, и все.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com