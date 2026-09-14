ЕС продлил санкции против Путина и Лаврова на семь дней 4 14.09.2026, 20:39

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«Нужны дополнительные консультации».

В понедельник, 14 сентября, Комитет постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе (Coreper) продлил санкционный режим за нарушение территориальной целостности Украины сроком на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Об этом сообщают журналисты «Европейской правды» в Брюсселе со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Послы государств Евросоюза смогли продлить санкции против России только на семь дней – до полуночи вторника, 22 сентября.

«Сегодня во второй половине дня Coreper снова собрался для обсуждения продления режима относительно территориальной целостности Украины. Чтобы предоставить государствам-членам дополнительное время для всестороннего изучения предложений по возобновлению, Coreper согласился продлить режим сроком на 7 дней, до полуночи вторника, 22 сентября», – сообщили в Ирландском председательстве.

Дипломаты надеются, что за это время удастся достичь консенсуса относительно продления санкционного режима – в который, стоит подчеркнуть, входит главарь Кремля Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и другие одиозные руководители России.

- Возобновление санкционных списков необходимо для продолжения подрыва российской военной машины и сохранения давления на тех физических и юридических лиц, которые поддерживают ее, способствуют ей и получают от нее выгоду. Это является приоритетом для Председательства, – заявили ирландские дипломаты.

Как уже сообщалось, продление санкционного режима забуксовало, так как Словакия требует исключить из санкционного списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, а Франция еще в пятницу, 11 сентября, присоединилась к требованию исключить Усманова.

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