Пашинян: Никогда не приеду в Беларусь, пока у власти Лукашенко 4 13.06.2024, 10:24

2,262

Никол Пашинян

Армянские чиновники также не будут ездить в Минск.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Беларусь, пока у власти находится Лукашенко:

— Хочу зафиксировать, что я больше никогда не приеду в Беларусь, пока у власти Александр Лукашенко.

Также глава правительства Армении заявил, что армянские чиновники также не будут ездить в Минск.

Обострение отношений между Ереваном и Минском связано с визитом Лукашенко в Нагорный Карабах.

16 мая белорусский диктатор на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».

Слова белорусского диктатора вызвали дипломатический скандал.