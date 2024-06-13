Пашинян: Никогда не приеду в Беларусь, пока у власти Лукашенко

Пашинян: Никогда не приеду в Беларусь, пока у власти Лукашенко4
- 13.06.2024, 10:24
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Армянские чиновники также не будут ездить в Минск.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Беларусь, пока у власти находится Лукашенко:
— Хочу зафиксировать, что я больше никогда не приеду в Беларусь, пока у власти Александр Лукашенко.
Также глава правительства Армении заявил, что армянские чиновники также не будут ездить в Минск.
Обострение отношений между Ереваном и Минском связано с визитом Лукашенко в Нагорный Карабах.
16 мая белорусский диктатор на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».
Слова белорусского диктатора вызвали дипломатический скандал.