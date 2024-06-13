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Беларусь отозвала посла в Армении

  • 13.06.2024, 15:52
Беларусь отозвала посла в Армении

Армянский посол также покинул Минск.

Беларусь отзывает своего посла в Армении. Об заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», — приводит слова Глаза БелТА.

Ранее своего посла для консультаций отозвала Армения.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда больше не поедет в Беларусь до тех пор, пока там правит Лукашенко. Он вновь отметил, что один из руководителей ОДКБ заявил, что принимал участие и поддерживал подготовку к войне в Нагорном Карабахе и желал победы Азербайджану.  

«После этого я должен пойти и с Лукашенко в формате ОДКБ обсуждать ОДКБ? Хотя вынужден буду это делать в формате ЕАЭС и ЕЭК. Хочу зафиксировать, что я больше никогда не посещу Беларусь, пока там правит Лукашенко. И ни один армянский чиновник официально не посетит Беларусь», — заявил Пашинян.

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