Путин загнал РФ в стратегический тупик

Путин загнал РФ в стратегический тупик3
- 15.09.2026, 5:20
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Кремль так и не приблизился к своим главным целям.
Россия располагает огромным военно-промышленным комплексом и способна годами вести войну против Украины, однако военная мощь не превращается в устойчивое влияние за пределами страны, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Главная проблема Путина не нехватка ресурсов, а слабость его внешнеполитической стратегии. Он умеет оказывать давление, но гораздо хуже справляется с налаживанием связей и поддержкой отношений, которые могли бы сохраняться после завершения очередного кризиса.
«Путин не особенно искусен в стратегии. Его внешняя политика кажется поверхностной. Ему трудно сочетать принуждение с убеждением», — пишут авторы.
Последствия этой политики заметны сразу в нескольких регионах. После падения Николаса Мадуро Москва практически лишилась влияния в Венесуэле. После свержения Башара Асада Сирия сократила российское военное присутствие в восточном Средиземноморье. Российские позиции ослабевают в Центральной Азии, Молдове, Азербайджане и Армении. При этом Москва все сильнее зависит от Пекина.
Особенно наглядно провал российской стратегии проявился в Украине. В феврале 2022 года Путин рассчитывал установить контроль над всей страной, однако спустя четыре с половиной года Россия далека от этой цели.
«Москва может наносить Украине огромный ущерб и рассчитывать на выгодное для себя прекращение огня, но завоевать страну ей не удалось. Более того, непокоренная Украина на долгие годы станет серьезной стратегической проблемой для России», — пишет журнал.
Кремль также рассчитывает, что Европа устанет поддерживать Киев. Но происходит обратное, чем сильнее Россия атакует украинские города, тем больше европейские страны вкладывают в оборону Украины и собственную безопасность.
«Нигде пустота российской внешней политики не проявляется так ярко, как в Украине», — убеждены авторы.