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Представитель МИД Индии стал героем сети из-за орешков и президента Ирана

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  • 15.09.2026, 4:30
  • 8,364
Представитель МИД Индии стал героем сети из-за орешков и президента Ирана
Рандхир Джайсвал
Фото: Government of India.

Чувство голода оказалось слишком сильным.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал стал героем вирусного видео в соцсетях из-за курьезного поведения на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Во время официального выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана индийский чиновник, сидевший прямо позади иранской делегации, увлекся поеданием орехов из коробки. Камеры запечатлели, как дипломат методично опустошал запасы, облизывал пальцы и полностью абстрагировался от того, что происходило вокруг.

По сообщениям очевидцев и СМИ, коробку с угощением у увлекшегося чиновника в итоге пришлось буквально забрать, чтобы заставить его следить за работой форума.

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