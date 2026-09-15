Представитель МИД Индии стал героем сети из-за орешков и президента Ирана

Представитель МИД Индии стал героем сети из-за орешков и президента Ирана7
- 15.09.2026, 4:30
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Чувство голода оказалось слишком сильным.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал стал героем вирусного видео в соцсетях из-за курьезного поведения на саммите БРИКС в Нью-Дели.
Во время официального выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана индийский чиновник, сидевший прямо позади иранской делегации, увлекся поеданием орехов из коробки. Камеры запечатлели, как дипломат методично опустошал запасы, облизывал пальцы и полностью абстрагировался от того, что происходило вокруг.
По сообщениям очевидцев и СМИ, коробку с угощением у увлекшегося чиновника в итоге пришлось буквально забрать, чтобы заставить его следить за работой форума.