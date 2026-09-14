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FT: Трамп поспешил с заявлением об энергетическом перемирии Украины и РФ

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  • 14.09.2026, 21:52
  • 4,736
FT: Трамп поспешил с заявлением об энергетическом перемирии Украины и РФ
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

В то же время в этом направлении ведется работа.

Президент США Дональд Трамп выступил с поспешным заявлением, заявил журналист Кристофер Миллер, главный корреспондент издания The Financial Times в Украине. По его словам, на данный момент нет окончательного соглашения о взаимном отказе России и Украины от нанесения ударов по энергетическим объектам друг друга.

- Трамп опередил события: по моей информации от осведомленных людей в Киеве, речь идет о том, что что-то находится в стадии проработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения нет, – отметил Миллер в социальной сети X (Twitter).

Он добавил, что детали остаются неясными.

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