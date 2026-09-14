Украинские бойцы уничтожили 10 российских БПЛА «Молния» 14.09.2026, 21:13

Фото: Getty Images

Они отразили атаку российских дронов на Харьковщине.

Украинские операторы БПЛА «СТРИКС» отразили очередную воздушную атаку российских войск в Харьковской области, уничтожив во время налета 10 вражеских БПЛА «Молния».

Так операторы дронов во время боевых вылетов перехватывали российские беспилотники, которые пытались атаковать Харьковскую область.

Благодаря действиям украинских военных воздушная атака была отбита, а российские БПЛА «Молния» — уничтожены.

Кадры боевых действий операторы БпС «СТРИКС» опубликовали в соцсетях.

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