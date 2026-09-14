закрыть
15 сентября 2026, вторник, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российских разработчиков выгоняют из зарубежных хранилищ данных

1
  • 14.09.2026, 21:28
  • 3,400
Российских разработчиков выгоняют из зарубежных хранилищ данных

Зарубежные сервисы ужесточили условия работы для российских пользователей.

Российские разработчики программного обеспечения столкнулись с ограничениями зарубежных сервисов, перебоями в доступе и сокращением лимитов на загрузку компонентов для разработки, пишет «Коммерсант».

Речь идет о сервисах, где разработчики хранят готовые компоненты для сборки программ. Если доступ нестабилен, то создание и обновление программных продуктов могут замедлиться или остановиться.

Проблемы с зарубежными сервисами для разработчиков начались после 2022 года. Microsoft, Atlassian и JetBrains ушли из России, остановили продажи или ограничили доступ к отдельным продуктам. В 2024 году Docker Hub стал недоступен с российских IP-адресов, а Maven Central в 2025 году ограничил число запросов.

Коммерческие лицензии Sonatype Nexus и JFrog Artifactory для российских клиентов также недоступны. В конце 2025 года зарубежные сервисы ужесточили условия работы для российских пользователей. Например, у одного из них лимит составлял 100 тыс. запросов в день — вдвое меньше базовых условий. В крупных компаниях такой объем мог закончиться за несколько часов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар