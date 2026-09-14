Российских разработчиков выгоняют из зарубежных хранилищ данных 1 14.09.2026, 21:28

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Зарубежные сервисы ужесточили условия работы для российских пользователей.

Российские разработчики программного обеспечения столкнулись с ограничениями зарубежных сервисов, перебоями в доступе и сокращением лимитов на загрузку компонентов для разработки, пишет «Коммерсант».

Речь идет о сервисах, где разработчики хранят готовые компоненты для сборки программ. Если доступ нестабилен, то создание и обновление программных продуктов могут замедлиться или остановиться.

Проблемы с зарубежными сервисами для разработчиков начались после 2022 года. Microsoft, Atlassian и JetBrains ушли из России, остановили продажи или ограничили доступ к отдельным продуктам. В 2024 году Docker Hub стал недоступен с российских IP-адресов, а Maven Central в 2025 году ограничил число запросов.

Коммерческие лицензии Sonatype Nexus и JFrog Artifactory для российских клиентов также недоступны. В конце 2025 года зарубежные сервисы ужесточили условия работы для российских пользователей. Например, у одного из них лимит составлял 100 тыс. запросов в день — вдвое меньше базовых условий. В крупных компаниях такой объем мог закончиться за несколько часов.

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