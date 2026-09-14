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Белорусов предупредили об аномалии

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  • 14.09.2026, 21:25
  • 6,852
Белорусов предупредили об аномалии
фото: travelcenter.uk

Осень в этом году может задержаться.

Авторы тематического Telegram-канала «Alex Bull Погода | Беларусь» проанализировали данные двух моделей – канадской CanSIPS и американской CFSv2, – которые показали: октябрь и ноябрь 2026 года ожидаются теплее климатической нормы.

Специалисты отметили, что CanSIPS спрогнозировала аномалию – превышение температурной нормы примерно на 0,5-1°C. Американская CFSv2 дала почти те же значения, а на востоке и юге Беларуси и вовсе допустила отклонение до +1,2°C.

Проще говоря, резкого и устойчивого перехода к зиме пока не видно. Ночные заморозки возможны, особенно при ясном небе, но в среднем октябрь-2026 может оказаться мягче обычного.

Ноябрь тоже может быть тёплым

На ноябрь обе модели дали ещё более заметное отклонение от нормы. CanSIPS показала превышение температуры примерно на 1-2°C. CFSv2 нарисовала почти такую же картину над Беларусью и соседними территориями Восточной Европы.

При таком сценарии ноябрь скорее будет напоминать продолжение поздней осени, чем начало полноценной зимы. Вместо долгих морозов возможна частая смена циклонов, влажная погода, дожди и мокрый снег. Это связано с «зональным переносом» – ситуацией, когда воздушные массы чаще приходят с запада, со стороны Атлантики.

Когда ждать снег?

Снег в октябре или ноябре, конечно, возможен. Но по текущим расчётам двух моделей устойчивого снежного покрова в начале сезона в Беларуси не видно. Если прогнозы оправдаются, постоянный снег может появиться только ближе к декабрю.

Что с осадками?

По количеству осадков октябрь пока выглядит достаточно обычным. Обе модели показали значения, близкие к климатической норме. Что касается ноября, там осадков может быть около нормы или немного больше. При этом чаще всего речь идёт о дожде, мокром снеге, туманах и сырой погоде.

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