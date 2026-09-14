Польша готовит ответ на провокации России 1 14.09.2026, 20:58

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Радослав Сикорский

Об этом заявил министр иностранных дел Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Польша планирует всё лучше готовиться к провокациям со стороны России, сообщает Onet.

После российских атак дронов недалеко от границы с Польшей премьер-министр Дональд Туск сообщил о созыве совещания с министрами, командующими вооруженными силами и представителями спецслужб.

- Это была очень обстоятельная, серьезная встреча, ведь мы видим, что Россия эскалирует ситуацию, и польское государство даст на это серьезный ответ, который укрепит нашу безопасность, – сообщил министр, рассказывая о встрече.

Как он добавил, о деталях говорить ещё рано, однако речь идёт о защите населения и изменениях в законодательстве.

«Мы находимся в «серой зоне» кризисной ситуации, нам нужно это уточнить. Мы договорились, что вскоре появятся планы различных действий», – сказал министр.

Радослава Сикорского также спросили, будут ли, по его мнению, повторяться такие атаки, как недавние у границы с Польшей. «Боюсь, что да, потому что Россия воображает, что таким образом нас запугает. И, конечно, когда её слышат, это укрепляет её в этом убеждении. Но они ошибаются», – заявил он.

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